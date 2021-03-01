أهالى العباسية يتوافدون للصلاة على الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى

توافد عدد كبير من أهالي العباسية، على مسجد القبة الفداوية، لحضور صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، حيث يخرج منه جثمان الفنانة الراحلة إلى مدافن الأسرة بمقابر آل حسونة بالعباسية.وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت مساء أمس عن خبر وفاة الراحلة عن عمر ناهز الـ73 عاما.وكانت آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي مسلسل «البرنس» الذي عرض في رمضان الماضي بطولة الفنان محمد رمضان، بينما عرض في نفس العام مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال ويعرض لها حاليا مسلسل اللعبة الجزء الثاني وكانت تنتظر عرض مسلسل «تقاطع طرق».