سقوط لص الشقق والمساكن في المنتزه بالأسكندرية

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب"، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بارتكاب (4) حادث سرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.