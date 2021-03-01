مصادر: تفتيش أوروبي على مصر للطيران منتصف مارس لتجديد «الأيوزا» (خاص)

كشفت مصادر بشركة مصر للطيران، عن استعدادات الشركة الوطنية للتفتيش الأوروبي منتصف الشهر الجاري للحصول على تجديد شهادة "الأيوزا"، في إطار التفتيشات الدورية لمنظمة الطيران المدني الدولي كل عامين.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التفتيش الأوربي سيشمل قطاعات العمليات والجودة والخدمات الأرضية والصيانة والضيافة، حيث سيتغرق التفتيش عدة أيام.وأشارت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من مسؤولي الشركة الوطنية "مصر للطيران"، حيث حصلت الشركة على شهادوة "الأيوزا" قبل عامين نتيجة اجتيازها التفتيش الأوربي.وأوضحت المصادر أنه من المقرر وصول وفد التفتيش الأوروبي إلى مطار القاهرة الدولي 13 مارس الجاري، حيث سيكون في استقباله مسئولي وزارة الطيران المدني ومصر للطيران.