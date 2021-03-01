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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 11 ألف مواطن امتنعوا عن ارتداء الكمامات

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:38 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة في ضبط 11715 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 171 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 559 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وكذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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