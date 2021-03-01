السيطرة على حريق منزل في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق محدود، نشب داخل منزل بإحدى القرى التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، دون وقوع أية خسائر أو إصابات بشرية.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب حريق بمنزل بإحدى القرى التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، نتيجة ماس كهربائي.انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق بالدور الثاني، دون وقوع أي إصابات بشرية، وانحصرت الخسائر المادية في احتراق محتويات المنزل من أثاث وأجهزة.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.