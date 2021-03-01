رئيس جامعة الفيوم يتفقد الامتحانات بكليتى الآثار والتربية

واصل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم اليوم الإثنين، جولاته التفقدية للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2020- 2021، وشملت كليتي الآثار والتربية بحضور عمداء الكليات ووكلائها.صرح أحمد جابر شديد، بأن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي أداء الطلاب للامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين ومنعًا للتكـدس مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وتنوعها لقياس مستوى الفهم وعلى توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.