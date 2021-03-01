ضبط متهم بممارسة التحويلات البنكية بحوزته 500 ألف ريال سعودي

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية لقيامه بممارسة نشاط تحويلات المدخرات البنكية من الخارج بعيدا عن السوق المصرفية.وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة الماضية طبقًا للفحص المستندى 500 ألف ريال سعودى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.