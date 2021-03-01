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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم القليوبية: 97% نسبة وصول طلاب أولى ثانوي لمنصة الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:15 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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قالت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إن نسبة وصول طلاب الصف الأول الثانوي لمنصة امتحان اللغة الإنجليزية والجغرافيا اليوم، بلغت نسبة 97 % بعد تخطي العديد من مشكلات الانترنت في عدد كبير من اللجان

جاء ذلك خلال تفقد سماح ابراهيم يرافقها عبد الرحمن فتح الباب مدير عام ادارة بنها التعليمية لتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الاول للصف الاول الثانوى بمدرسة السادات الثانوية بشبلنجة ومدرسة عثمان ابن عفان الابتدائية لمتابعة امتحان الصف الخامس الابتدائي والاول الثانوي

وإطمأنت سماح على انتظام سير الامتحانات بالمدرستين وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية على ابنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الاول

وشدد عبد الرحمن فتح الباب عاي ضرورة الحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان،وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

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