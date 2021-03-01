جلال برجس عن وصوله للقائمة الطويلة للبوكر: انتصار لكلمة تؤمن بالإنسانية

وصلت راوية "دفاتر الوراق" للروائي جلال برجس للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية، والتي ظهرت منذ قليل.وقال جلال برجس عن وصوله للقائمة الطويلة لجائزة البوكر: "في وصول دفاتر الوراق للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية سعادة لي وانتصار للكلمة التي تؤمن بالإنسانية".وأضاف برجس في تصريح خاص لـ"الدستور":" من جانب آخر هو انتصار لقرائي الذين آمنوا بكلمتي، وقرأوا روايتي خلال الفترة السابقة التي عانى منها الإنسان مما خلفه فيروس كوفيد على حياتنا".