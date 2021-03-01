جلال برجس عن وصوله للقائمة الطويلة للبوكر: انتصار لكلمة تؤمن بالإنسانية
الإثنين 01/مارس/2021 - 12:14 م
ايهاب مصطفىطباعة
وصلت راوية "دفاتر الوراق" للروائي جلال برجس للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية، والتي ظهرت منذ قليل.
وقال جلال برجس عن وصوله للقائمة الطويلة لجائزة البوكر: "في وصول دفاتر الوراق للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية سعادة لي وانتصار للكلمة التي تؤمن بالإنسانية".
وأضاف برجس في تصريح خاص لـ"الدستور":" من جانب آخر هو انتصار لقرائي الذين آمنوا بكلمتي، وقرأوا روايتي خلال الفترة السابقة التي عانى منها الإنسان مما خلفه فيروس كوفيد على حياتنا".
وقال جلال برجس عن وصوله للقائمة الطويلة لجائزة البوكر: "في وصول دفاتر الوراق للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية سعادة لي وانتصار للكلمة التي تؤمن بالإنسانية".
وأضاف برجس في تصريح خاص لـ"الدستور":" من جانب آخر هو انتصار لقرائي الذين آمنوا بكلمتي، وقرأوا روايتي خلال الفترة السابقة التي عانى منها الإنسان مما خلفه فيروس كوفيد على حياتنا".