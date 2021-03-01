ضبط مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام طبيب بيطري، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تمثل في الإتجار في المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية البشرية، وبعض المواد المحظور استعمالها بيطريًا وتداولها داخل البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة وبيعها لبعض أصحاب مزارع الدواجن لاستخدامها في تسمين الدواجن مما يعرض صحة المواطنين للخطر.كما أضافت التحريات قيام المذكور بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة، بالمخالفة لأحكام القانون متخذًا من المخزن الخاص الكائن بدائرة مركز المحمودية مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف مقر المخزن المشار إليه، بالاشتراك مع الجهات المعنية حيث أمكن ضبطه وضبط بمقر المخزن (كميات من المواد المستخدمة في تصنيع الأدوية البيطرية – كمية من الأدوية البشرية والعبوات الفارغة – إستيكرات خاصة بأدوية بيطرية)، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.