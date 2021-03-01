ولاية أسترالية تعيد فتح حدودها بعد تراجع إصابات كورونا إلى 8 حالات

أعلنت ولاية كوينزلاند الأسترالية تخفيف القيود الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا؛ بعد تراجع أعداد الإصابات إلى 8 حالات فقط في أنحاء الولاية، وإعادت فتح حدودها أمام حركة المسافرين من بقية الولايات.ووفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان" اليوم الاثنين، فيمكن للمسافرين من ولايات استراليا المختلفة دخول ولاية كوينزلاند دون تصريح حدودي أو الخضوع لحجر صحي، لكن مع الالتزام بالتدابير الجديدة التي تشمل: ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، والمركبات الخاصة وسيارات الأجرة، وفي بعض الأماكن مثل مرافق رعاية المسنين، ومراكز التسوق الداخلية ومحلات السوبر ماركت والمتاجر والأسواق الداخلية.وأشارت الجارديان إلى أنه بإمكان سكان ولاية كوينزلاند استضافة ما يصل إلى 30 شخصا في المنازل يوميا، بينما حددت التجمعات الخارجية في الأماكن العامة بـ 100 شخص فقط.وكانت أستراليا قد بدأت منذ أسبوع برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا مع منح الأولوية للعاملين في القطاع الصحي والحدودي والمقيمين في دور رعاية المسنين، على أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع الأستراليين بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل طبقا للبرنامج الزمني المحدد لخطة التطعيم.