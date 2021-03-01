وفاة محي ربيع النائب البرلماني السابق بالشرقية

توفي المحاسب محي رفعت ربيع، وشهرته، محي ربيع، عضو مجلس الشعب السابق بدائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، عن عمر ناهز 70 عاما، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته بغيبوبة سكر.وأكد هاني ربيع، أمين حزب مستقبل وطن عن مركز مشتول السوق، أن النائب السابق أصيب بغيبوبة سكر وتم نقله على الفور إلى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.وسادت حالة من الحزن الشديد في قرية كفر أبراش مركز مشتول السوق مسقط رأس النائب السابق، بعد إعلان وفاته.