كشف غموض سرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، من مديرة مدرسة كائنة بدائرة القسم، اكتشافها سرقة 3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم من داخل المدرسة محل عملها.تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما.باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.