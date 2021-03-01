2810 حالات إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

سجلت المكسيك 2810 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و86 ألفا و938 حالة.وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في المكسيك بلغ 185 ألفا و715 حالة، وذلك عقب تسجيل 458 حالة وفاة جديدة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 2 مليون و383 ألفا و411 جرعة من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء المكسيك حتى الآن.