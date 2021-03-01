زوج شقيقة يوسف شعبان: العزاء مقتصر على الجنازة

قال سعيد إمام، زوج شقيقة الفنان الراحل يوسف شعبان، إن العزاء سيقتصر على تشييع الجنازة وذلك بسبب ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا التي تمنع إقامة العزاء لتجنب التزاحم والاختلاط، مضيفا: كان الفنان الراحل طيب القلب جابرا للخواطر، وكان محبا للجميع، داعيا له بالرحمة والمغفرة.ووصل جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان إلى مقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر منذ قليل، قادما من مستشفى بدران بالعجوز، وشيعه أسرته وعدد من نجوم الفن.