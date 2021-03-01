وصول جثمان يوسف شعبان لمقابر أسرته بأكتوبر

وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان لمقابر الأسرة بمدينة أكتوبر، بعد ما وافته المنية أمس الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 89 عاما.وانطلق جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان من مستشفى بدران بالعجوزة، متوجها إلى مقابر أكتوبر طريق الواحات، ورافق الجثمان أسرته ونجوم الفن.وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر ناهز 90 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية ودخل غرفة الرعاية المركزة يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.