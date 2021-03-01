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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع رجل وزوجته دهسًا في كفر الشيخ (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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لقي رجل وزوجته مصرعهما في حادث مروري بأحد شوارع مدينة كفر الشيخ، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقلهما للمستشفى إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة معا في وقت واحد، فتم نقل جثتيهما لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إخطارا يفيد بقيام سيارة نقل ثقيل بدهس دراجة نارية يستقلها شخصين رجل يدعي "محمد إبراهيم سعادة" وزوجته وتدعى "ثنية سعد سعادة"، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف للموقع وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

فيما قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ علي السيارة التي قامت بالدهس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

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