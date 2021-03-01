جادو: مركز «الهجرة» للحوار يعزز التواصل مع شباب الدارسين بالخارج

أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا، أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج يعد من أهم الخطوات التي قامت بها الوزارة مؤخرًا والتي تستهدف تعزيز التواصل بين شباب مصر بالخارج.وأكدت جادو، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أهمية إعداد جيل قادر على مواكبة الحياة المستقبليه بمصر، مشيرة إلى أنه هنا تكمن أهمية المركز بالاضافة إلى كونه منصة للحوار الجاد بين شباب الدارسيين بالخارج بل هو أيضا وسيلة قوية وهامة لربط أبناء الأجيال القادمة بالوطن الأم مصر، حيث يعكس أهمية دور مصر الحيوي التي لا تنسى أبنائها في الخارج.وشددت أن هذا المركز له العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على مصر وأيضا على الجيل الثاني والثالث من أبناء الجاليات المصرية بالخارج، تتمثل في نقل الخبرات العلمية لمصرنا وكيفية الاستفادة من هؤلاء الشباب وأيضا تعزيز جهود الشباب المصري بالخارج وتعزيز التواصل الجاد من خلال مركز للحوار.وأشارت عضو مجلس مدينة فرساي بفرنسا إلى أن أبناء وشباب مصر بالخارج هم عصب الأمة ولابد من جذبهم وتعزيز دورهم في المشاركة البناءة في وضع خريطة مصر المستقبليه وبحث سبل الاستفادة منهم في المجالات المختلفة والمتعددة، لا سيما العلمية منها والمعلوماتيه أيضا، من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي استحدثها الغرب مؤخرا في مجالات البحث العلمي.وأوضحت أنها ترى أن هذا المركز سيعتبر منصة بل ومنارة مستقبلية لأبنائنا بالخارج وربطهم بوطنهم مصر.ويعد مركز وزارة الهجرة للحوار بين الدارسين بالخارج، منصة مهمة لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة، إذ تنطلق فعالياته رقميا بشكل رئيسي حاليا، والتي تتنوع ما بين ورش عمل، ولقاءات دورية وعصف ذهني وتلقي أفكار وأوراق عمل من مختلف شبكات الطلاب التي تكونت مع انطلاق المركز أو تواجدت من قبل.ويوفر المركز عضوية دائمة لجميع المصريين المتواجدين في الخارج بغرض الدراسة، وتعمل تلك العضوية كشرط رئيسي للاشتراك في الفعاليات الرقمية والواقعية مستقبلا، كما تضمن له المشاركة في الاجتماعات والمشاركات القيمة مع صناع القرار والخبراء المصريين بجميع أنحاء العالم.كما يعد المركز حلقة وصل بين الدارسين بالخارج في نفس الدول عن طريق شبكات الأعضاء التي يمكن أن تعرّف الأعضاء ببعضهم البعض حسب اهتماماتهم الدراسية أو حسب أماكن إقامتهم الحالية.