ضبط شخصين بـ480 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين الطرق والمنافذ، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وضبط بحوزتهما (480 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطهما المؤثم، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، مستخدمين السيارة المضبوطة في عملية الترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.