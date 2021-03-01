ضبط عامل سرق خزينة شركة تأمين فى الجيزة

ورد بلاغ لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، من موظف بإحدى شركات التأمين، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي والشروع في فتح خزينة أخرى.وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا بالشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.