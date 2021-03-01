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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: تدريب 4500 شاب من خلال مبادرة «المهارات الدولية»

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:00 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مبادرة «المهارات الدولية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية؛ بهدف تزويد الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة لإيجاد فرص عمل مميزة.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الاتصالات لبناء الإنسان، وتنفيذًا لرؤية مصر الرقمية الهادفة لبناء مجتمع رقمي تفاعلي.

وتهدف المبادرة إلى تدريب 4500 شاب وشابة خلال عام 2021، من الطلاب والخريجين والعاملين، بهدف إثقالهم بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف الأكثر طلبًا وفقًا لمنصة «لينكد إن»، والتي تشمل «مطور برامج، مندوب مبيعات، مدير مشروعات، مسؤول تكنولوجيا المعلومات، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي تسويق رقمي، أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات، محلل بيانات، محلل مالي، مصمم جرافيكس».

وتعتمد المبادرة على البيانات لتحديد الوظائف المطلوبة والمهارات اللازمة لشغل تلك الوظائف، وتوفر إتاحة مجانية للمحتوى التعليمي والتدريبي لمساعدة الشباب على اكتساب المهارات، كما توفر شهادات معتمدة من "مايكروسوفت" مقابل تكلفة منخفضة وأدوات مجانية للبحث عن عمل لمساعدة المتدربين على إيجاد فرص عمل.

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