مصرع طالب صدمه قطار بملوى

لقي طالب مصرعه بعد أن صدمه قطار بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى ملوي العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول مروان فتحي صابر 11 سنه طالب ومقيم قرية قلندول التابعة للمركز جثة هامدة.وتبين من تحريات مباحث المركز أن الطالب كان يعبر شريط السكة الحديد ولم ينتبه لأحد القطارات الذي تصادف قدومه فصدمه فلقي مصرعه في الحال وتم نقل جثته للمستشفى العام.تحرر عن الواقعة المحضر رقم 673 إداري مركز شرطة ملوي وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.