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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي بتركيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:56 ص
أسعار الغاز الطبيعي
أسعار الغاز الطبيعي بتركيا
أمينة ذكى
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فرضت الحكومة التركية زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية والصناعية ومحطات إنتاج الكهرباء، بحسب البيان الصادر عن شركة خطوط أنابيب نقل البترول (بوتاش).

وأشار البيان إلى زيادة 1 في المئة في أسعار الغاز المطبقة على شركات توزيع الغاز للوحدات السكنية خلال شهر فبراير ليسجل بهذا سعر الألف متر مكعب نحو 1289 ليرة.

هذا وبلغت التسعيرة المطبقة على الوحدات التجارية والصناعية ومحطات إنتاج الكهرباء نحو 1442 ليرة.

فيما قال أحمد أكين نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن الطاقة والبنية التحتية، إنه منذ عام 2014، زادت فاتورة الغاز الطبيعي الضعف، وارتفعت رسوم توصيل الغاز 3.5 ضعفًا.

ويتابع أكين: "منذ 10 أغسطس 2014، عندما تم انتخاب أردوغان رئيسًا لأول مرة، زادت فواتير الغاز الطبيعي بنحو 1.8 ضعف. وارتفعت فاتورة الغاز الطبيعي التي كانت 100 ليرة في يناير 2014 إلى 176 ليرة في فبراير 2021 دون تغيير كمية الاستهلاك. ووفقًا للحساب الذي تم إجراؤه على أكثر من 10 أمتار مكعبة من الاستهلاك، فقد ارتفعت تكلفة 300 متر مكعب من الغاز الطبيعي المستهلك في الشتاء من 303 ليرات في يناير 2014 إلى 540 ليرة تركية في فبراير 2021".

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