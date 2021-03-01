تداول إجابات جغرافيا «أولى ثانوي» على التليجرام (صور)

تداول طلاب الصف الأول الثانوي إجابات الامتحان الإلكتروني لمادة الجغرافيا، الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية بمدارس الجمهورية، وذلك عبر "تليجرام".يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا صباح اليوم بالفترة الأولى اللغة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية"، ويؤدون حاليا بالفترة الثانية الجغرافيا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، لتخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.