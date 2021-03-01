معهد تكنولوجيا المعلومات يعقد ندوة حول نماذ عمل «Agile»

نظم معهد تكنولوجيا المعلومات «iTi» التابع لوزارة الاتصالات، ندوة عبر الإنترنت حول آلية «Agile».وتأتي الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي ينظمها المعهد بهدف محو الأمية الرقمية ورفع وعي الشباب المصري بالتكنولوجيات الناشئة.وتناقش الندوة نماذج عمل «Agile» والمنظمات التي تتمحور حول المنتجات الرقمية، ومنهجية «Agile» لتطوير البرمجيات، بالإضافة إلى أمثلة حول آلية «Agile» ثنائية المسار.جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات تأسس في عام ١٩٩٣ ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج الاحترافية على مستوى عالمي لبناء القدرات والتدريب العملي والتعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب الجامعات والخريجين والأكاديميين والمهنيين، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوساط الأكاديمية والمجتمع.