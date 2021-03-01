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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توجيهات لمسؤولي «مشروعك» بالمحافظات بالتركيز على الصناعات

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:55 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القائمين على إدارة "مشروعك" بالتركيز على الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري، خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلى توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجمًا في مجال الصناعات المغذية.

وأشار "شعراوي" إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخرى على تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء "مشروعك" طبقًا لاحتياج كل مشروع على حدة، كما يجري إعداد دراسة مع بعض الشركات والهيئات المسئولة عن تسويق المنتجات المصرية إلكترونيًا لتسويق منتجات عملاء "مشروعك"، لافتًا إلى الاتفاق مع بعض الجامعات لعمل ندوات توعية للشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم.

وقال إنه يجري حاليًا مناقشة التعاون بين مشروعك وبين مجموعة من الأندية الرياضية لإنشاء مقرات داخل الأندية الرياضية لضمان تنوع عملاء مشروعك.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز على مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية، موجهًا بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولي تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات.

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