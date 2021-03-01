789 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أنه تماثل للشفاء 876 مصابا، بينما توفي 31 آخرين.يذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس بليبيا بلغ 134 ألفا و127 حالة، منها 10 آلاف و801 إصابة نشطة، و121 ألفا و116 متعافيا، في حين توفي 2210 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.