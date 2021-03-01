سلطنة عمان وتونس يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، مع سفير تونس المعتمد لدى السلطنة عز الدين التِّيِسْ، والوفد المرافق له، تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من مجالات التعاون، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين، أن الجانبين بحثا أيضا عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.