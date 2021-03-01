53 مستوطنا يقتحمون «الأقصى» تحت حماية شرطة الاحتلال

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بالقدس عن اقتحام 53 مستوطنا لباحات المسجد الأقصي المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تتكرر يوميا.وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأثنين - أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.