ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة السيارات

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما مجموعة من المفاتيح المصطنعة، حال استقلالهما سيارة وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية تبين أنها خاصة بسيارة أخرى "مُبلغ بفقدها"، وكذا بالكشف الفني على السيارة تبين أنها "مُبلغ بسرقتها".بمواجهتهما اعترفوا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهما بقصد تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار، وأضاف بقيامهما بتثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أُخرى للحيلولة دون ضبطهم، وأقروا بارتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب.وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المُستولى عليهما بمكان إخفائها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.