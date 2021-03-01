مقابر أسرة يوسف شعبان تتجهز لاستقبال جثمان الفنان الراحل (صور)

شهدت مقابر أسرة الفنان الكبير يوسف شعبان بالسادس من أكتوبر، تجهيزات لاستقبال جثمان الفنان الراحل، حيث قام عمال الفراشة بتجهيز محيط المكان بنصب صوان لاستقبال المشيعين.وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد رحل عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية ودخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضي، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.