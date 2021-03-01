حضور مرتضى منصور جلسة الطعن على قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك

حضر مرتضى منصور للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم منه، على الحكم الصادر في 7 فبراير من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، والقاضي بقبول الطعن على قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 ق. ع شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.