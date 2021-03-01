«الحوثيون» يطلقون صاروخ «باليستي» على مأرب

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، بسقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على حي الروضة في مأرب باليمن.وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا..يأتي هذا فيما تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية، استهداف الأحياء السكنية والقرى الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية وقذائف المدفعية، في تحد صارخ للقوانين التي تجرّم الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.