منح العاملين بإدارة مواقف سيارات أجرة الأقاليم الضبطية القضائية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 202 لسنة 2021 بمنح بعض العاملين بالإدارة العامة لمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمور الضبط القضائي.وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقمي 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية، حيث تم منح علي أبو زيد عبد الرحمن مراقب سيارات الأجرة بالمرج بصفتة الوظيفة وفي دائرة اختصاصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.