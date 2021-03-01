«مصر الجديدة للإسكان» ترجئ مزادا لبيع قطعتي أرض بهليوبوليس الجديدة لـ31 مارس

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إرجاء عقد المزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة لقطعتي أرض فضاء مخصصتين سكني بمدينة هليوبوليس الجديدة إلى 31 مارس الجاري.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنها تلقت خلال جلسة أمس 3 عروض لشراء قطعتي الأرض مصحوبة بشيكات، والذين طلبوا تأجيل جلسة المزاد لمدة شهر للحصول على مهلة للدراسة.ولفتت الشركة إلى أنها تلقت طلبًا شفهيًا من أحد المستثمرين المهتمين بتأجيل 15 يومًا للمعاينة والدراسة.وكانت الشركة طرحت بيع قطعتي أرض فضاء مخصصتين سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدانًا للقطعتين بالحي العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة.وحققت مصر الجديدة للإسكان خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 41.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 29.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 38.33 مليون جنيه مقابل 248.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.