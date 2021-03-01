رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر الجديدة للإسكان» ترجئ مزادا لبيع قطعتي أرض بهليوبوليس الجديدة لـ31 مارس

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:46 ص
أرض بهليوبوليس
أرض بهليوبوليس
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
طباعة
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إرجاء عقد المزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة لقطعتي أرض فضاء مخصصتين سكني بمدينة هليوبوليس الجديدة إلى 31 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنها تلقت خلال جلسة أمس 3 عروض لشراء قطعتي الأرض مصحوبة بشيكات، والذين طلبوا تأجيل جلسة المزاد لمدة شهر للحصول على مهلة للدراسة.

ولفتت الشركة إلى أنها تلقت طلبًا شفهيًا من أحد المستثمرين المهتمين بتأجيل 15 يومًا للمعاينة والدراسة.

وكانت الشركة طرحت بيع قطعتي أرض فضاء مخصصتين سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدانًا للقطعتين بالحي العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وحققت مصر الجديدة للإسكان خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 41.23 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 29.39 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 38.33 مليون جنيه مقابل 248.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

موضوعات متعلقة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

الزمالك يواجه وادى دجلة بهدف تعزيز صدارته للدورى

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

الصور

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

الأكثر قراءة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2021

ميريت الثقافية تفتح ملف «التطبيع بين فروض السياسة وضغوط الشعوب»

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»