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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس صاحب شركة استثمار عقاري للنصب وبيع أرض وادي النطرون

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:45 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس صاحب شركة للاستثمار العقاري 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على شخص بزعم تمليكه قطع أرض بمنطقة وادي النطرون وعدم وفائه بذلك، ورفضه رد المبلغ المستولى عليه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والوقوف على أبعاد نشاط المتهم.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة بزعم تمليكه قطع أرض بمنطقة وادي النطرون وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المستولى عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بغرب الدلتا أكدت صحة الواقعة، وقيام صاحب شركة للاستثمار العقاري، مقيم بمحافظة الإسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط احتيالي تخصص في النصب على المواطنين راغبي تملك الأراضي، واستولى على مبلغ مالي من الشاكي بزعم تمليكه قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة بزعم ملكيته لها على خلاف الحقيقة، وتبين عدم وجود قطعة الأرض المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تلقي القبض على المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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