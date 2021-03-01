«العدل» تواصل التوسع في إنشاء مكاتب و«ميكنة» الشهر العقاري

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، عملية التطوير والميكنة المستمرة في مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية للقضاء على الزحام والتكدس.وتعمل الوزارة، علي التوسع الاستمرار في افتتاح فروع للشهر العقاري في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، للقضاء نهائيا على الازدحام بمكاتب الشهر العقاري خلال الثمانية أشهر القادمة، والانتهاء من عملية إصدار أي وثائق مكتوبة بخط اليد وستكون كل الإجراءات والمستندات مميكنة.كما تعمل الوزارة علي زيادة عدد مقار الشهر العقاري بفتح مكاتب جديدة بالبريد ومراكز تكنولوجية وأندية، بالإضافة إلى استحداث تطبيق "أرغب في عمل توكيل" لعمل توكيلات الشهر العقاري من المنزل.وكذلك بحث التوسع في خدمة سيارة التوثيق المتنقلة بالمحافظات للاستعانة بها أمام المكاتب المزدحمة، فضلًا عن توفير السيارة المتنقلة لمنزل المواطن مقابل رسوم تقدر بنحو 500 جنيه.