رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل» تواصل التوسع في إنشاء مكاتب و«ميكنة» الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:45 ص
وزارة العدل
وزارة العدل
حسام محفوظ
طباعة
تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، عملية التطوير والميكنة المستمرة في مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية للقضاء على الزحام والتكدس.

وتعمل الوزارة، علي التوسع الاستمرار في افتتاح فروع للشهر العقاري في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، للقضاء نهائيا على الازدحام بمكاتب الشهر العقاري خلال الثمانية أشهر القادمة، والانتهاء من عملية إصدار أي وثائق مكتوبة بخط اليد وستكون كل الإجراءات والمستندات مميكنة.

كما تعمل الوزارة علي زيادة عدد مقار الشهر العقاري بفتح مكاتب جديدة بالبريد ومراكز تكنولوجية وأندية، بالإضافة إلى استحداث تطبيق "أرغب في عمل توكيل" لعمل توكيلات الشهر العقاري من المنزل.
وكذلك بحث التوسع في خدمة سيارة التوثيق المتنقلة بالمحافظات للاستعانة بها أمام المكاتب المزدحمة، فضلًا عن توفير السيارة المتنقلة لمنزل المواطن مقابل رسوم تقدر بنحو 500 جنيه.

موضوعات متعلقة

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

الصور

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

الأكثر قراءة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2021

ميريت الثقافية تفتح ملف «التطبيع بين فروض السياسة وضغوط الشعوب»

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»