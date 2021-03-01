شعراوي: 1779 مشروعًا صغيرًا نفذها «مشروعك» في شهر بـ 333 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يناير 2021 في تنفيذ 1779 مشروعًا بقروض بلغت 333 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير 12 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.وأشار إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلع 165 ألفًا و779 مشروعًا بقروض 17،7 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من مليون فرصة عمل.وأوضح شعراوي أن التقرير الذي تلقاه عن إنجازات "مشروعك" خلال عامين أشار إلى زيادة قيمة الأقراض خلال العامين الماضيين بنسبة 284%، حيث بلغت قيمة الأقراض خلالها 12،8 مليار جنيه، وبلغ متوسط تكلفة فرصة العمل خلالها 12 ألفًا و352 جنيه وبلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها في مجال المشروعات المتناهية الصغر خلال نفس الفترة حوالي نصف مليون فرصة عمل وفي مجال المشروعات الصغيرة أكثر من 100 ألف فرصة عمل.ونوه شعراوي إلى قيام "مشروعك" خلال العامين الماضين بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضًا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.وأشار شعراوي إلى قيام الوزارة باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التأثير السلبي المباشر لجائحة كورونا على مستوى الأقراض والتمويل بصفة عامة منها الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستفادة عملاء مشروعك من العائد الميسر الذي يقدمة الجهاز والتنسيق بين البنوك المشاركة في تنفيذ "مشرعك" والمستفدين من "مشروعك" للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط سداد القروض لمدة 6 أشهر، وذلك بناء على رغبة العميل من عدمه مع تكثيف الاجتماعات مع البنوك بالفيديو كونفرانس لاستعجال القرارات الائتمانية الخاصة بملفات عملاء "مشروعك" المتوجدة بالبنوك خلال فترة الكورونا وكان لهذا الإجراءات مردود إيجابي على المستفيدين من "مشروعك".