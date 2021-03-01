ضبط مالك صيدلية لبيع الأقراص والعقاقير المخدرة في البساتين

أكدت تحريات مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام مالك صيدلية- كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون- بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والمحظور تداولها بالبلاد داخل مخزن ملحق بالصيدلية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات، وبالاشتراك مع لجنة من الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المشار إليه، وتم ضبط (عامل بالصيدلية)، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية محلية ومستوردة، مُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالإضافة إلى كمية من الأقراص الدوائية المنتهية الصلاحية.كما تمكنت الإدارة من ضبط صيدلى حر بصيدلية- كائنة بمنطقة التجمع الخامس.. وعثر بداخل الصيدلية على كمية من الأقراص الدوائية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.