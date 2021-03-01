أمن الجيزة يواصل حملات ضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية

واصلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملاتها لضبط الخارجين عن القانون، خاصة حائزي المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة، لتطهير البؤر الإجرامية أنحاء المحافظة.وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من ضبط 31 متهما بحوزتهم كميات من الاستروكس، والحشيش، والهيروين، والأقراص المخدرة، اعترفوا بحيازتها للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.كما أسفرت الحملة عن ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية خرطوش، وعدد من الطلقات دون ترخيص، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، فتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.