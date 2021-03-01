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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لجنة مشتركة من «محلية وإسكان النواب» لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:42 ص
المستشار حنفي جبالي،
المستشار حنفي جبالي،
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على إحالة الطلب المقدم من النائبين أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، بشأن عقد اجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

وأكد جبالي، أن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة 81 من اللائحة الداخلي، والتي تقضي بأنه للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس، ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلي المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة.

ووفقا للمادة القانونية، يختار اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.

وفي سياق متصل، دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

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