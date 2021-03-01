توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بـ5 قرى بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، وتكثيف المساعدات بها.وأكد محافظ البحيرة أنه تم توزيع كمية 2 طن من اللحوم على الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء والأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة بقرى "عبدالحليم محمود وأحمد بدوي بغرب النوبارية وقرية جبارس بايتاي البارود وقريتى عرب الإنجليز والبركة بأبوحمص"، وذلك من خلال الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمدن والمراكز.يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".