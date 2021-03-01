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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسجلي خطر سرقا حقيبة أموال من مواطن في البساتين

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:41 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يفيد بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي من فرع أحد البنوك بدائرة القسم، وسيره مترجلًا بذات المنطقة، فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بخطف المبلغ المالي المُشار إليه، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وضبطهما بمنطقة سكنهما حال استقلالهما دراجة نارية، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا باستئجارهما الدراجة من مالكها "تم ضبطه"، وأنه على علم باستخدامها في ارتكاب وقائع سرقة نظير تحصله على مبلغ مالي.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي "جزء من متحصلات الواقعة" بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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