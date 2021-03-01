اتهام موظف بالتعدى بالضرب على زميلته داخل مكتب بريد كفر شكر

تعدى موظف فى مكتب بريد بكفر شكر بالضرب على موظفة زميلته، لاتهامها له بمحاولة فتح مظروف والاستيلاء على شيك منه، وعندما ضبطته الموظفة واتهمته بمحاولة سرقة الشيك تعدى عليها بالضرب وتم فض الشجار بينهما.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وجود مشاجرة بين موظف وزميلته فى مكتب بريد الشقر دائرة مركز كفر شكروتبين من تحريات المباحث وجود مشاجرة بين موظف وزميلته بسبب قيام الأول بفتح مظروف ادعت أنه به شيك وعندما شاهدته زميلته نهرته واتهمته بمحاولة سرقة الشيك من المظروف فاستشاط الأول غيظا وتشاجر معها، مدعيا أنه لم يقدم على السرقه ونشبت بينهما مشاجرة بالمكتب.وتوصلت التحريات الى وجود خلافات سابقة بين الاثنين، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة التحقيق.