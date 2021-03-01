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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

3 شهداء و66 مصابا و317 معتقلا حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية في فبراير

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:38 ص
الانتهاكات الإسرائيلية
الانتهاكات الإسرائيلية
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رصدت وكالة الأنباء الفلسطينية الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، خلال شهر فبراير الماضي، والتي تضمنت وفاة 3 شهداء، منهم اثنان دهسا بمركبات المستوطنين وآخر برصاصهم، وإصابة 66 آخرين بجروح مختلفة، واعتقال 317 شخصا.

وذكرت الوكالة - في تقرير نشرته اليوم الأحد - أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت خلال فبراير الماضي على قرار بالاستيلاء على 212 دونما من أراضي المواطنين في قلقيلية ورام الله والبيرة، لصالح التوسع الاستيطاني.

ورصدت إقدام جيش الاحتلال على تنفيذ 206 عمليات هدم شملت منازل ومساكن ومنشآت وخيام وحظائر، حيث تركزت في الأغوار الشمالية تحديدا في حمصة الفوقا، وتوزيع 63 إخطارا بالهدم، كما اقتلع 1200 شجرة زيتون وحرجية وأشتال، ورش معظمها بمواد سامة في مناطق الخليل وبيت لحم وطوباس.

وشهدت القدس المحتلة، اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت هدم منازل سكنية، منها هدم ذاتي لتجنب الغرامات الباهظة، فيما اقتحم 1697 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، فضلا عن اعتداء على الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية وتحطيم أقفال أبوابها.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 80 اعتداء نفذه مستوطنون ضد الفلسطينيين، بينهم مزارعون ورعاة أغنام في مناطق مختلفة من الضفة تركزت في الخليل وبيت لحم.

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