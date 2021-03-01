ضبط شخصين بالقاهرة لترويجهما عقاقير مخدرة للبيع عبر «فيس بوك»

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – مقيمين بالجيزة).. بالترويج والإعلان عن العقاقير المخدرة للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وترددهما على منطقة عابدين لبيعها لعملائهما.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم عابدين.. وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة).بمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.