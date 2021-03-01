طالبة: امتحان الإنجليزي سهل.. وأخرى: التابلت فصل

قالت الطالبة مريم محمود من مدرسة سراى القبة الثانوي بنات، إن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في غاية السهولة، كما أن التابلت لم يفصل منها نهائيا.وقالت أسماء هاني لـ"للدستور": "أنه رغم سهولة الامتحان إلا أن التابلت فصل آخر عشر دقائق من انتهاء الوقت ولكنها كانت حلت الأسئلة قبل أن يفصل".وبدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء الامتحان الإلكترونى بالفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة الأجنبية الأولى فى 15 محافظة هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الدخول على منصة الامتحان من التاسعة صباحًا، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا.