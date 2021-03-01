2037 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الإثنين، تسجيل 2037 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 578 ألفا و381 حالة.وذكرت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) المحلية - أن 4 مرضى توفوا جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ لتبلغ حصيلة الوفيات 12 ألفًا و322 وفاة، موضحة أن 86 شخصا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 534 ألفًا و351 متعافيًا، وأن عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين بلغت 31 ألفا و708 حالات، أو ما يمثل 5ر5% من إجمالي عدد المصابين في البلاد.يذكر أن الحكومة الفلبينية أعلنت صباح اليوم بدء حملات تلقيح وطنية ضد الفيروس التاجي، على أمل احتواء تفشي الوباء في ثاني أكبر دولة في جنوب شرق آسيا عانت منه.