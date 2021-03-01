«تشريعية النواب» تواصل اليوم مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم، اجتماعًا الساعة الثالثة عصرًا، وذلك لاستمرار نظر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، وأكثر من 10 أعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020.ويأتي ذلك بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وشهد اجتماع اللجنة، أمس الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.