141 ألفا و808 إصابة بكورونا في عمان

ذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 141 ألفا و808 إصابات.وأفادت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء العمانية - بأن إجمالي الوفيات بلغت 1577 حالة بنسبة 11ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 132 ألفا و685 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.